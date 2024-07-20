鉅亨速報 - Factset 最新調查：誠信金融WTFC-US的目標價調升至120元，幅度約4.35%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-20 00:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對誠信金融(WTFC-US)提出目標價估值：中位數由115元上修至120元，調升幅度4.35%。其中最高估值130元，最低估值107元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予誠信金融評價：積極樂觀11位、保持中立2位、保守悲觀0位。
誠信金融今(20日)收盤價為105.79元。近5日股價上漲4.35%，標普指數下跌0.72%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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