〈焦點股〉設備廠志聖連兩日爆發攻擊量能 股價創新天價
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-17 11:21
已獲納入台積電 (2330-TW) 設備 供應鏈的志聖工業 (2467-TW) 今 (17) 日再爆發逾 2 萬張的強大攻擊量能，在連兩日的鉅量攻堅之下，今天盤中亮燈漲停，股價並以 160 元改寫新天價。
志聖 2024 年第一季營收 10.8 億元，毛利率 43.2%，年增 5.84 個百分點，稅後純益為 1.72 億元，季增 56.36%，較去年同期增加 31.97%，每股純益 1.15 元。
先進封裝佈局上，志聖已切入 CoWoS、SoIC 供應鏈，提供介電層貼合、烘烤線用的 Carrier Bonder 暫時性鍵合機、晶圓級真空壓膜機等設備。
志聖在配合主要客戶擴產下，志聖聯合 G2C 聯盟的均華 (6640-TW)、均豪 (5443-TW) 等成員，共取得多筆設備訂單。法人估，隨著交機高峰來臨，預期半導體業務占志聖營收比重有望從去年的約 15%，進一步成長到 20-30%。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇