〈焦點股〉設備廠志聖連兩日爆發攻擊量能 股價創新天價

已獲納入台積電 (2330-TW) 設備 供應鏈的志聖工業 (2467-TW) 今 (17) 日再爆發逾 2 萬張的強大攻擊量能，在連兩日的鉅量攻堅之下，今天盤中亮燈漲停，股價並以 160 元改寫新天價。