志聖上半年稅後純益3.59億元年增73% EPS達2.4元

PCB 半導體設備先進封裝製程需求帶動相關設備廠業績走高，設備廠志聖 ( 2467-TW ) 今 (15) 日公布自結最新獲利資訊，志聖自結 2024 年 1-6 月營收達 24.29 億元，年增 43.28%，上半年稅後純益 3.59 億元，年增 73%，每股純益爲 2.4 元。

是台積電 (2330-TW) 的供應鏈之一，在半導體先進封裝布局上，志聖已切入 CoWoS、SoIC 供應鏈，提供介電層貼合、烘烤線用的 Carrier Bonder 暫時性鍵合機、晶圓級真空壓膜機等設備，法人估拉貨熱潮可望延續到 2025 年。