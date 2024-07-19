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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：全州保險(ALL-US)EPS預估上修至12.9元，預估目標價為195.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 22:16

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對全州保險(ALL-US)做出2024年EPS預估：中位數由12.65元上修至12.9元，其中最高估值15.6元，最低估值10.61元，預估目標價為195.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值15.6(15.6)19.7923.67
最低值10.61(10.61)13.7316.48
平均值13.18(13)17.2919.83
中位數12.9(12.65)17.519.98

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值576.09億647.69億680.82億
最低值539.20億589.50億633.68億
平均值560.13億621.10億656.48億
中位數560.66億619.14億655.71億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS14.0317.314.96-5.22-1.20
營業收入446.75億447.91億505.88億514.12億570.94億

詳細資訊請看美股內頁：
全州保險(ALL-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSALL

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