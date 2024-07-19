鉅亨速報 - Factset 最新調查：全州保險(ALL-US)EPS預估上修至12.9元，預估目標價為195.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 22:16
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對全州保險(ALL-US)做出2024年EPS預估：中位數由12.65元上修至12.9元，其中最高估值15.6元，最低估值10.61元，預估目標價為195.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|15.6(15.6)
|19.79
|23.67
|最低值
|10.61(10.61)
|13.73
|16.48
|平均值
|13.18(13)
|17.29
|19.83
|中位數
|12.9(12.65)
|17.5
|19.98
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|576.09億
|647.69億
|680.82億
|最低值
|539.20億
|589.50億
|633.68億
|平均值
|560.13億
|621.10億
|656.48億
|中位數
|560.66億
|619.14億
|655.71億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|14.03
|17.31
|4.96
|-5.22
|-1.20
|營業收入
|446.75億
|447.91億
|505.88億
|514.12億
|570.94億
詳細資訊請看美股內頁：
全州保險(ALL-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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