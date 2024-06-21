search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：好事達保險(ALL-US)EPS預估下修至12.68元，預估目標價為194.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-21 22:10

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對好事達保險(ALL-US)做出2024年EPS預估：中位數由13.55元下修至12.68元，其中最高估值16.56元，最低估值10.04元，預估目標價為194.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值16.56(16.56)19.9123.8
最低值10.04(10.04)13.7317.6
平均值13.35(13.42)17.2920.24
中位數12.68(13.55)17.520.09

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值577.87億645.62億690.57億
最低值527.62億580.69億640.18億
平均值555.96億616.62億669.01億
中位數559.79億618.49億672.64億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS14.0317.314.96-5.22-1.20
營業收入446.75億447.91億505.88億514.12億570.94億

詳細資訊請看美股內頁：
好事達保險(ALL-US)

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALL

相關行情
台股首頁我要存股

好事達保險159.84-1.69%




Empty