鉅亨速報 - Factset 最新調查：好事達保險(ALL-US)EPS預估下修至12.68元，預估目標價為194.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-21 22:10
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對好事達保險(ALL-US)做出2024年EPS預估：中位數由13.55元下修至12.68元，其中最高估值16.56元，最低估值10.04元，預估目標價為194.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|16.56(16.56)
|19.91
|23.8
|最低值
|10.04(10.04)
|13.73
|17.6
|平均值
|13.35(13.42)
|17.29
|20.24
|中位數
|12.68(13.55)
|17.5
|20.09
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|577.87億
|645.62億
|690.57億
|最低值
|527.62億
|580.69億
|640.18億
|平均值
|555.96億
|616.62億
|669.01億
|中位數
|559.79億
|618.49億
|672.64億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|14.03
|17.31
|4.96
|-5.22
|-1.20
|營業收入
|446.75億
|447.91億
|505.88億
|514.12億
|570.94億
詳細資訊請看美股內頁：
好事達保險(ALL-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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