鉅亨速報 - Factset 最新調查：易速傳真EFX-US的目標價調升至283.5元，幅度約4.61%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 16:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對易速傳真(EFX-US)提出目標價估值：中位數由271元上修至283.5元，調升幅度4.61%。其中最高估值310元，最低估值224元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予易速傳真評價：積極樂觀19位、保持中立4位、保守悲觀1位。
易速傳真今(19日)收盤價為264.19元。近5日股價上漲4.61%，標普指數下跌0.72%股價漲幅表現優於大盤。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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