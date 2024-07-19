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鉅亨速報 - Factset 最新調查：信達思CTAS-US的目標價調升至750元，幅度約3.38%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 12:16

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對信達思(CTAS-US)提出目標價估值：中位數由725.5元上修至750元，調升幅度3.38%。其中最高估值875元，最低估值570元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予信達思評價：積極樂觀7位、保持中立6位、保守悲觀3位。

信達思今(19日)收盤價為758.97元。近5日股價上漲3.38%，標普指數下跌0.72%股價漲幅表現優於大盤。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股CTAS市場預估目標價

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