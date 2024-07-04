台灣之光！中華電信勇冠亞太區電信業第一 榮獲《TIME》全球TOP 2%永續企業

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-04 10:45

中華電信永續發展成果再度榮獲世界級肯定，國際知名新聞媒體《TIME》時代雜誌近日公布「2024 年全球 500 大永續企業」(World’s Most Sustainable Companies 2024) 評選結果，中華電信於全球 5200 家受評企業中脫穎而出，榮登 2024 年全球 500 大永續企業榜，且獲選為 TOP 2% 永續企業，勇奪亞太地區電信業第一名。

「2024 年全球 500 大永續企業」是由時代雜誌為表彰在永續發展有卓越貢獻及傑出成就之企業辦理的評選，評選指標包括國際專業永續評比機構之評分、永續資訊透明度、國際永續標準對接度、女性高階主管佔比、性別平權、友善職場環境、淨零減碳作為等超過 20 項指標；評選範圍涵蓋全球超過 30 個國家、21 個產業、5200 家企業，最終選出最佳永續績效之 500 間企業。

永續發展國際標竿 屢獲國際評比佳績

中華電信董事長郭水義表示，很榮幸本次在時代雜誌永續評選上獲得亮眼成績，ESG 永續發展是中華電信真誠無悔的投入，公司積極響應國際倡議與政府政策，投入 ESG 各項作為，不僅是全球電信業首家連續三年 TCFD 榮獲最高等級成績者，去年底蟬聯入選 DJSI 道瓊永續世界指數、名列全球電信業第一，今年更是獲得國際永續評比機構 S&P Global 標普全球 ESG 分數 Top 5% 企業殊榮，彰顯中華電信卓越的 ESG 治理深獲國際肯定。

推動永續淨零及生物多樣性 實踐與環境共融共好

郭董事長指出，面對氣候變遷議題，中華電信透過科技減碳及使用再生能源雙軸策略併進，具體將永續低碳目標落實到日常營運中，2023 年公司營收成長 5.7%，但碳排放卻下降 14%，公司用數據證明企業發展與環境永續可併行並達成雙贏。

另外，中華電信積極響應政府推動保護生態環境多樣性的政策目標，除已於去年率先承諾 2030 年達成生物多樣性的淨正向影響與實現無淨毀林目標，今年，公司積極推動於營運據點實施「其他有效地區保育措施」，並將出版「自然相關財務揭露」報告書，全面為守護生物多樣性努力。

強化公司治理高度與廣度 攜手、堅持就能創造多贏