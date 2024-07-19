search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 洋基工程(6691)次交易(22)日除權息18元，參考價332.08元

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05

洋基工程(6691-TW)次交易(22)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利16元，股票股利2元，合計股利18元。

首日參考價為332.08元，相較今日收盤價414.50元，權息值合計為82.42元，股息殖利率3.86%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/22 414.50 16.0 3.86% 2.0
2023/07/17 400.0 19.25 4.81% 3.039841
2022/07/12 169.0 14.0 8.28% 0.0
2021/07/26 349.0 6.3 1.81% 4.7
2020/07/09 179.5 10.0 5.57% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty