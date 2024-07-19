盤後速報 - 洋基工程(6691)次交易(22)日除權息18元，參考價332.08元
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05
洋基工程(6691-TW)次交易(22)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利16元，股票股利2元，合計股利18元。
首日參考價為332.08元，相較今日收盤價414.50元，權息值合計為82.42元，股息殖利率3.86%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/22
|414.50
|16.0
|3.86%
|2.0
|2023/07/17
|400.0
|19.25
|4.81%
|3.039841
|2022/07/12
|169.0
|14.0
|8.28%
|0.0
|2021/07/26
|349.0
|6.3
|1.81%
|4.7
|2020/07/09
|179.5
|10.0
|5.57%
|0.0
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