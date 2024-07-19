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鉅亨速報

盤後速報 - 輔信(2405)次交易(22)日除息0.17元，參考價23.68元

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05

輔信(2405-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.17元。

首日參考價為23.68元，相較今日收盤價23.85元，息值合計為0.17元，股息殖利率0.71%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/22 23.85 0.17 0.71% 0.0
2023/07/25 15.35 0.2 1.3% 0.0
2017/09/07 11.35 0.12 1.06% 0.0
2014/08/04 10.5 0.7004 6.67% 0.0
2013/07/16 14.0 0.5 3.57% 0.0

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