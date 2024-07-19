盤後速報 - 輔信(2405)次交易(22)日除息0.17元，參考價23.68元
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05
輔信(2405-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.17元。
首日參考價為23.68元，相較今日收盤價23.85元，息值合計為0.17元，股息殖利率0.71%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/22
|23.85
|0.17
|0.71%
|0.0
|2023/07/25
|15.35
|0.2
|1.3%
|0.0
|2017/09/07
|11.35
|0.12
|1.06%
|0.0
|2014/08/04
|10.5
|0.7004
|6.67%
|0.0
|2013/07/16
|14.0
|0.5
|3.57%
|0.0
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