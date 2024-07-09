盤中速報 - 輔信(2405)大跌7.35%，報25.85元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:50
輔信(2405-TW)09日09:50股價下跌2.05元，報25.85元，跌幅7.35%，成交66,695張。
輔信(2405-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為準系統、工業電腦及其週邊設備開發製造及買賣業務等.。
近5日股價上漲36.1%，集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,048 張
- 外資買賣超：-2,267 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+219 張
- 融資增減：+8,347 張
- 融券增減：+1,367 張
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