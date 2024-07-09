盤中速報 - 輔信(2405)急拉3.33%報29.55元，成交20,034張
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:08
輔信(2405-TW)近5分K漲速3.33%，09日09:08報29.55元，成交20,034張，今日漲幅為5.91％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
輔信(2405-TW)近5日股價上漲36.1%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦週邊上漲1.84%。集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,048 張
- 外資買賣超：-2,267 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+219 張
- 融資增減：+8,347 張
- 融券增減：+1,367 張
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