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鉅亨速報

盤後速報 - 合機(1618)次交易(22)日除息1元，參考價55.4元

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05

合機(1618-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為55.4元，相較今日收盤價56.40元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.77%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/22 56.40 1.0 1.77% 0.0
2023/07/11 23.4 0.6 2.56% 0.0
2022/07/12 12.15 0.5 4.12% 0.0
2021/08/04 15.6 0.3 1.92% 0.0
2020/07/15 8.76 0.3 3.42% 0.0

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