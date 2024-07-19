盤後速報 - 合機(1618)次交易(22)日除息1元，參考價55.4元
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05
合機(1618-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為55.4元，相較今日收盤價56.40元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.77%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/22
|56.40
|1.0
|1.77%
|0.0
|2023/07/11
|23.4
|0.6
|2.56%
|0.0
|2022/07/12
|12.15
|0.5
|4.12%
|0.0
|2021/08/04
|15.6
|0.3
|1.92%
|0.0
|2020/07/15
|8.76
|0.3
|3.42%
|0.0
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