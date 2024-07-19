盤後速報 - 雄獅(2731)次交易(22)日除息8元，參考價154.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05
雄獅(2731-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利8元。
首日參考價為154.0元，相較今日收盤價162.00元，息值合計為8.0元，股息殖利率4.94%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/22
|162.00
|8.0
|4.94%
|0.0
|2020/07/01
|78.5
|2.0
|2.55%
|0.0
|2019/07/01
|85.5
|3.8
|4.44%
|0.0
|2018/07/17
|115.0
|5.2
|4.52%
|0.0
|2017/07/03
|111.0
|4.0
|3.6%
|0.0
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