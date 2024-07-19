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鉅亨速報

盤後速報 - 雄獅(2731)次交易(22)日除息8元，參考價154.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05

雄獅(2731-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利8元。

首日參考價為154.0元，相較今日收盤價162.00元，息值合計為8.0元，股息殖利率4.94%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/22 162.00 8.0 4.94% 0.0
2020/07/01 78.5 2.0 2.55% 0.0
2019/07/01 85.5 3.8 4.44% 0.0
2018/07/17 115.0 5.2 4.52% 0.0
2017/07/03 111.0 4.0 3.6% 0.0

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