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鉅亨速報

盤後速報 - 光隆(8916)下週(7月26日)除息3.58元，預估參考價57.82元

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05

光隆(8916-TW)下週(7月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.58元。

以今日(7月19日)收盤價61.40元計算，預估參考價為57.82元，息值合計為3.58元，股息殖利率5.84%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

光隆(8916-TW)所屬產業為其他業，主要業務為成衣。羽絨。寢具。近5日股價下跌1.11%，櫃買市場加權指數下跌1.56%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/26 61.40 3.5836 5.84% 0.0
2023/08/15 55.1 3.7861 6.87% 0.0
2022/08/02 45.05 2.9973 0.0% 0.0
2021/08/19 43.0 2.9987 0.0% 0.0
2020/09/09 43.7 2.9919 0.0% 0.0

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