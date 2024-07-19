盤後速報 - 光隆(8916)下週(7月26日)除息3.58元，預估參考價57.82元
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05
光隆(8916-TW)下週(7月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.58元。
以今日(7月19日)收盤價61.40元計算，預估參考價為57.82元，息值合計為3.58元，股息殖利率5.84%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
光隆(8916-TW)所屬產業為其他業，主要業務為成衣。羽絨。寢具。近5日股價下跌1.11%，櫃買市場加權指數下跌1.56%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/26
|61.40
|3.5836
|5.84%
|0.0
|2023/08/15
|55.1
|3.7861
|6.87%
|0.0
|2022/08/02
|45.05
|2.9973
|0.0%
|0.0
|2021/08/19
|43.0
|2.9987
|0.0%
|0.0
|2020/09/09
|43.7
|2.9919
|0.0%
|0.0
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