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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉斯加航空集團(ALK-US)EPS預估下修至4.3元，預估目標價為52.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 16:15

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對阿拉斯加航空集團(ALK-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.45元下修至4.3元，其中最高估值5.13元，最低估值3.36元，預估目標價為52.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值5.13(5.13)6.557.66
最低值3.36(3.36)4.86
平均值4.29(4.36)5.866.97
中位數4.3(4.45)5.937.15

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值108.95億117.19億124.90億
最低值105.79億111.38億118.75億
平均值107.54億114.05億121.88億
中位數107.64億113.98億122.45億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.19-10.723.770.451.83
營業收入87.81億35.66億61.76億96.46億104.26億

詳細資訊請看美股內頁：
阿拉斯加航空集團(ALK-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALK

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