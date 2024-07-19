鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉斯加航空集團(ALK-US)EPS預估下修至4.3元，預估目標價為52.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 16:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對阿拉斯加航空集團(ALK-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.45元下修至4.3元，其中最高估值5.13元，最低估值3.36元，預估目標價為52.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5.13(5.13)
|6.55
|7.66
|最低值
|3.36(3.36)
|4.8
|6
|平均值
|4.29(4.36)
|5.86
|6.97
|中位數
|4.3(4.45)
|5.93
|7.15
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|108.95億
|117.19億
|124.90億
|最低值
|105.79億
|111.38億
|118.75億
|平均值
|107.54億
|114.05億
|121.88億
|中位數
|107.64億
|113.98億
|122.45億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.19
|-10.72
|3.77
|0.45
|1.83
|營業收入
|87.81億
|35.66億
|61.76億
|96.46億
|104.26億
詳細資訊請看美股內頁：
阿拉斯加航空集團(ALK-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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