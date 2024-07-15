反低價傾銷 中鋼：下游電磁鋼片進口量顯著增加 將積極蒐證應對

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-15 18:07

中鋼 (2002-TW) 今 (15) 日表示，目前正推動對中國熱軋 (含酸洗) 貿易救濟措施的申請程序，另針對近期下製程產品如冷軋、電磁鋼片等整體進口量明顯增加情況已有掌握，將積極蒐集事證，適時應對。

中國大陸房市欲振乏力，拖累內需經濟，復以生產過剩，加劇內捲競爭，外銷又面臨世界各國包含美國、墨西哥、土耳其、印度、越南等，紛紛啟動貿易救濟措施圍堵中國低價產品傾銷。

中鋼表示，今年以來，歐、美、亞、非等國對中國啟動一連串反傾銷、提高關稅、要求熔鑄地等舉措，顯見防堵中國非法低價鋼品及守護自身產業已成國際共識。此外，近期中國大陸各省市陸續成立「警稅合成作戰中心」取締逃漏稅，犯罪者將面臨巨額罰金及刑事、行政責任，追溯可達 30 年。