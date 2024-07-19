商總助38家企業拓展東北亞市場 初步達成1745萬美元訂單

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-19 14:24

全國商業總會近日辦理「2024 服務業東北亞經貿拓銷團」，由理事長許舒博率領 38 家台灣企業，並在日韓兩國舉辦 175 場商業媒合會，與 61 家通路與企業對接，初步估計達成 1745 萬美元的訂單，拓展更多國際市場。

許舒博表示，此次的「2024 服務業東北亞經貿拓銷團」有別於以往以食品為主，這次新增產品業別，包含綜合食品、伴手禮及醫療保健和美妝，共帶領 38 家台灣優質企業，協助台灣多元產品都有機會能進入日韓市場。

許舒博進一步指出，此次透過日本台灣商會聯合總會東鄉清龍總會長邀請，讓拓銷團有機會與當地超過 50 名的僑台商企業交流，許多在日本市場經營多年的僑商提供可合作通路資訊以及日本市場經驗給台灣企業參考，協助業者能在日本市場站穩腳跟。