全國證證基金會獲APAC首屆「組織貢獻獎」已簽18項相互認證

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-18 13:09

經濟部推動成立之財團法人全國認證基金會 (TAF) 16 日於杜拜舉辦之亞太認證合作組織 (APAC) 年會中，獲頒 APAC 首屆「組織貢獻獎」，表彰 TAF 的積極參與及對亞太區域認證活動的特殊貢獻，TAF 也是 83 個 APAC 會員中唯一獲得此獎的認證機構，TAF 已簽署 18 項 MRA，位居 APAC 會員第三，正朝「國內一次認證、全球接受」的目標邁進。



經濟部表示，TAF 係接受該部標準檢驗局委託，執行「認證制度實施與發展計畫」，並代表我國出席國際認證組織會議及簽署相互承認協議 (MRA)，其中 APAC 為國際間最大的區域性認證組織，TAF 經多年努力，已簽署 18 項 MRA，位居 APAC 會員第三，深受國際的肯定。

TAF 同時也是國際實驗室認證聯盟（ILAC）及國際認證論壇（IAF）的會員，所認證之機構出具的報告與證書為國際間接受，協助我國產品可於國內在地進行檢測、驗證以及查證，加速產品進入市場，輸銷世界各地，節省重複測試、檢驗及驗證成本，朝「國內一次認證、全球接受」的目標持續邁進。



經濟部指出，TAF 認證的服務範圍，從傳統的民生、家電產品擴展到淨零永續相關產業，認可的機構、實驗室也已成長到 2,600 多家，TAF 的認證也已被國內 12 個部會、37 個主管機關所採認。