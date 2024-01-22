台電虧損恐漲電價 商總許舒博呼籲：維持住宅及小商店凍漲

台電 2023 年虧損達 1985 億元，引發各界揣測電價恐調漲。對此，全國商總理事長許舒博表示，在通膨壓力高居不下，以及基本工資調漲 4%，若再調漲電價，企業將面臨經營成本上升，導致物價跟著上漲，呼籲維持住宅與小商店應凍漲。

許舒博指出，主計總處預估今年上半年消費者物價指數 (CPI) 年增率 2.46%，持續超出 2% 的通膨警戒線，今年台灣仍處通膨的壓力之下，加上今年 1 月基本工資約調漲 4%，使得物價在年前不斷上漲，如果此時再調漲電價，企業在面臨經營成本上升的情況下，最終轉嫁給消費者，物價物價將再度上漲，對民生經濟帶來沈重壓力。

許舒博多次呼籲，電價調整應優先考量對社會經濟衝擊及民生物價的影響。尤其農曆春節將至，年前物價不斷上漲的同時，希望政府能比照去年 9 月審議會為利物價穩定，議決電價不調整。

許舒博認為，可維持平均電價一度 3.1154 元，包含住宅用電 700 度以下、小商店 1500 度以下以及農漁及學校用電凍漲，才能有效穩定電價及物價波動，將對民生經濟的衝擊降到最小。

許舒博表示，台灣有 95% 以上得能源仰賴進口，面對長期能源、原物料波動上漲，期盼新的執政團隊適時調整能源政策，使能源政策更加多元，避免綠能及天然氣拖跨了台電發電成本，穩定基載電力才能提升國家競爭力。