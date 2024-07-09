離岸風電3-2選商排序 森崴能源 (又德) 排第一 容量分配尚待公布

經濟部於今 (9) 日完成第二期選商開價會議，結果依序為森崴能源（6806-TW）的又德、風睿能源的海廣、沃旭能源的大彰化東北離岸風場、CIP 的渢妙二、科理歐的海鼎一、英華威的德帥風場等 6 家開發商共計 6 個離岸風場參與，各案場序位結果詳如下表。

經濟部表示，台灣離岸風電在區塊開發第 2 期選商結果公佈後，繼續邁出台灣能源轉型嶄新的下一步。另因部份案場範圍重疊，經濟部將於套疊海域場域圖資後，儘速正式函知各開發業者容量分配結果。據悉森崴與 SRE 風場重疊、SRE 又與沃旭風場重疊。



經濟部今 (113) 年 4 月依「離岸風力發電區塊開發容量分配作業要點」完成離岸風電區塊開發第 2 期選商收件作業，之後能源署及產業發展署分別辦理多場次針對區塊開發商的產業關聯執行方案、選商作業技術與財務能力等審查會議，遴選出合格開發商後，辦理競價開價作業。



經濟部強調，台灣陸續克服疫情、俄烏戰爭、國際原物料上漲等困難與挑戰，目前風電設置容量已達 2.69 GW，有感於各開發商持續選擇投資臺灣，該部將持續戮力實現能源轉型、帶動國內產業發展及達成淨零減碳，及共同達成離岸風電設置目標。