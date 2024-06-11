可成同意股東發起行動主義 外資代表：十分欣慰
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-12 17:39
機殼廠可成 (2474-TW) 日前子公司轉投資的鐿鈦 (4163-TW)，發起股東行動主義，為保護股東權益發聲舉旗，要求鐿鈦股東投票反對鐿鈦的股東常會五項議案，其中包含反對董事會修訂公司章程的股利政策。對此，可成外資代表王亞倫表達欣慰。
可成的外資代表王亞倫對於可成以實際行動同意股東行動主義的正當性，表達十分欣慰，並督促當公司董事會決策決議時，要以維護股東權益為優先考量。
從一開始可成對於提案的外資股東質疑與不諒解，甚至於期間，可成對外資股東代表王亞倫進行毀謗提告。不過時至今日，可成也同步成為股東行動主義的舉旗者，是台灣公司治理在股東行動主義實踐落實下的指標性案例。
王亞倫是台灣史上第一個外資股東提案的發起人，同時也創下前所未有的紀錄，兩大國際投票建議報告 ISS (Institutional Shareholder Services) 和 Glass Lewis 一同表達對外資提案的支持。
王亞倫強調，今年針對可成的提案獲得出席股東票數的 30.37％贊成，已是相較於日本或韓國等其他亞洲國家的股東提案所獲得的票數來的多，對比支持可成而反對股東提案的人數比例為 39.55％，兩者差距不遠。
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