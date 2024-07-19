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鉅亨速報

盤中速報 - 華電網(6163)急拉3.68%報28.2元，成交5,450張

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:43

華電網(6163-TW)近5分K漲速3.68%，19日09:43報28.2元，成交5,450張，今日漲幅為5.03％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華電網(6163-TW)近5日股價上漲1.13%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌2.2%。櫃買市場加權指數下跌1.56%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-647 張
  • 外資買賣超：-608 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-39 張
  • 融資增減：+641 張
  • 融券增減：+21 張

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