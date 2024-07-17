盤中速報 - 華電網(6163)股價拉至漲停，漲停價27.35元，成交11,903張
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 13:13
華電網(6163-TW)17日13:13上漲2.45元，股價漲停報27.35元，委買77,000張、委賣1,631,000張，成交11,903張。
主要業務為資訊應用整合服務及電信整合系統服務。網際網路建設服務及媒體應用服務。寬頻產業服務、軟體與加值服務開發及智慧城控等。所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數近5日上漲1.58%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-156 張
- 外資買賣超：-127 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-29 張
- 融資增減：+88 張
- 融券增減：+20 張
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