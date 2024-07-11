絲織公會加速推動紡織業導入5G專頻專網 遠東新等4業者秀成果

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-11 19:50

為協助會員及紡織相關廠商了解數位產業署協助紡織業導入 5G 專頻專網成果案例及如何進行資安強化實務，台灣區絲織工業同業公會今 (11) 日舉辦「紡織業 5G 專頻專網導入成果及資安強化實務分享會」，遠東新等 4 家公司也分享 5G 專頻專網導入成果。

遠東新以 5G 智能工業遠距安防應用，透過影像 AI 辨識技術，避免潛在安全風險，有效降低工安事故發生率，同時提升生產效率和安全管理水準，這不僅體現了 5G 技術在安防領域的重要應用，更展示了企業在社會責任和可持續發展上的堅定承諾。

台富導入 5G 專頻專網，建立梭織廠織布與驗布 MR 協作與訓練應用系統，透過混合實境的應用，不僅加速了新進員工的技能培訓，還可解決資淺員工在機器操作與維護上的問題，利用 5G 及 MR 技術提升了生產織布的效率和品質，將成為產業內智慧驗布的典範。

宏遠透過「5G 專頻專網實現廠區智能物流 AGV 系統」計畫，在台南廠區物流作業中，導入 5G 專頻專網，用 AI 智能監測暫存區待運送物料量，進行即時影像 AI 辨識，由智能派車系統統一指揮電動 AGV 叉車 / 拖車之行程，達到最佳化路徑與派車規劃，顯著提升了物料運輸的效率和精確度，有效降低人工作業、空耗里程和能源消耗，將樹立製造物流的標竿，並朝向宏遠 2050 碳中和的目標邁進。