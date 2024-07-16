華電網下半年業績展望樂觀 AI浪潮帶動軟硬體系統及雲端服務

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-16 20:52

華電網 (6163-TW) 今 (16) 日召開法說會，公司表示，在 AI 浪潮下，台灣的半導體與科技業持續蓬勃發展，所有客戶都在加速投資軟硬體系統及雲端服務，市場商機極大，下半年業績展望十分樂觀，有望實現穩健成長。

華電網表示，上半年在智慧建築及智慧園區智慧化應用方面取得重大突破，幫助科技業客戶建置新一代 AI 機房、提供企業生成式 AI 解決方案，協助建立 AI 算力基礎平台，發展企業 AI 腦應用。

下半年來看，華電網認為，將延續上半年的發展方向，同時加入智慧製造服務，為製造業客戶建置數據平台、能源管理系統、優化設備維護保養及顧問輔導，以協助取得 ISO 認證。

華電網認為，全球已快速進入邊緣 AI 應用的落地階段，隨著技術的精進與應用需求的增加，邊緣 AI 的應用範圍將持續擴張，基於滿足客戶的需求與服務，也重點開發邊緣 AI 的應用。

華電網舉例，透過生成式 AI 的應用，能提升內部營運效能、影像辨識、網路管理、智慧監控與 MOD 等領域，因應市場與客戶的需求，將持續提供邊緣 AI 的解決方案。

在智慧交通方面，華電網表示，經過多年在車聯網領域的耕耘，再結合 AI 在車聯網的應用、智慧桿、5G 與網路管理等應用，陸續在國內車聯網標準、技術與實驗場域的驗證符合預期成果。