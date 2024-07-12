盤中速報 - 永崴投控(3712)急拉3.3%報69.1元，成交25,544張
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 11:43
永崴投控(3712-TW)近5分K漲速3.3%，12日11:43報69.1元，成交25,544張，今日漲幅為5.34％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
永崴投控(3712-TW)近5日股價上漲15.49%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦週邊上漲1.52%。集中市場加權指數上漲3.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-5,500 張
- 外資買賣超：-6,162 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+662 張
- 融資增減：+1,515 張
- 融券增減：+138 張
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