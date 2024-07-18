search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 群益半導體收益(00927)次交易(19)日除息0.64元，參考價20.41元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06

群益半導體收益(00927-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.64元。

首日參考價為20.41元，相較今日收盤價21.05元，息值合計為0.64元，股息殖利率3.04%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/19 21.05 0.64 3.04% 0.0
2024/04/18 19.3 0.4 2.07% 0.0
2024/01/17 16.94 0.36 2.13% 0.0
2023/10/19 15.73 0.22 1.4% 0.0
2023/07/18 15.52 0.22 1.42% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
群益半導體收益21.05-2.09%

鉅亨贏指標

了解更多

#跌破區間

中強短弱
群半益

66.67%

勝率

#下跌三黑K線

中強短弱
群半益

66.67%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty