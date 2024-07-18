盤後速報 - 群益半導體收益(00927)次交易(19)日除息0.64元，參考價20.41元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06
群益半導體收益(00927-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.64元。
首日參考價為20.41元，相較今日收盤價21.05元，息值合計為0.64元，股息殖利率3.04%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/19
|21.05
|0.64
|3.04%
|0.0
|2024/04/18
|19.3
|0.4
|2.07%
|0.0
|2024/01/17
|16.94
|0.36
|2.13%
|0.0
|2023/10/19
|15.73
|0.22
|1.4%
|0.0
|2023/07/18
|15.52
|0.22
|1.42%
|0.0
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