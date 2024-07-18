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鉅亨速報

盤後速報 - 訊芯-KY(6451)下週(7月25日)除息2.46元，預估參考價248.04元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06

訊芯-KY(6451-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.46元。

以今日(7月18日)收盤價250.50元計算，預估參考價為248.04元，息值合計為2.46元，股息殖利率0.98%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

訊芯-KY(6451-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為系統模組封裝產品及其他各型積體電路模組之封裝、測試及銷售。近5日股價上漲0.19%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 250.50 2.46 0.98% 0.0
2023/07/27 108.0 1.16961 1.08% 0.0
2022/07/27 69.9 2.56 3.66% 0.0
2021/07/22 114.0 4.0963 3.59% 0.0
2020/07/14 128.5 3.6691 2.86% 0.0

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