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鉅亨速報

盤中速報 - 訊芯-KY(6451)急拉3.78%報261.0元，成交3,751張

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:43

訊芯-KY(6451-TW)近5分K漲速3.78%，08日09:43報261.0元，成交3,751張，今日漲幅為2.55％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

訊芯-KY(6451-TW)近5日股價下跌7.79%，所屬產業為半導體業，相關半導體業上漲3.01%。集中市場加權指數上漲2.28%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3,690 張
  • 外資買賣超：-3,501 張
  • 投信買賣超：-91 張
  • 自營商買賣超：-98 張
  • 融資增減：+1,743 張
  • 融券增減：-195 張

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