盤中速報 - 訊芯-KY(6451)大漲7.27%，報273元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 10:42
訊芯-KY(6451-TW)08日10:42股價上漲18.5元，報273.0元，漲幅7.27%，成交5,789張。
訊芯-KY(6451-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為系統模組封裝產品及其他各型積體電路模組之封裝、測試及銷售。
近5日股價下跌7.79%，集中市場加權指數上漲2.28%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,690 張
- 外資買賣超：-3,501 張
- 投信買賣超：-91 張
- 自營商買賣超：-98 張
- 融資增減：+1,743 張
- 融券增減：-195 張
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