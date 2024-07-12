盤中速報 - 半導體業類股表現疲軟，跌幅3.39%，總成交額174.51億
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 09:04
台股今日半導體業類股表現疲軟，12日09:04相關指數下跌3.39%，總成交額174.51億元，大盤占比39.79%。
該產業上漲家數2、下跌家數73、平盤家數8。領跌個股訊芯-KY(6451-TW)12日09:04股價下跌8元，報261.0元，跌幅2.97%。
半導體業近5日上漲6.5%，集中市場加權指數上漲3.69%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體業
|集中市場加權指數
|近一週
|+6.5%
|+3.69%
|近一月
|+19.05%
|+11.92%
|近三月
|+26.38%
|+17.52%
|近六月
|+66.2%
|+39.01%
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