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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體業類股表現疲軟，跌幅3.39%，總成交額174.51億

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 09:04

台股今日半導體業類股表現疲軟，12日09:04相關指數下跌3.39%，總成交額174.51億元，大盤占比39.79%。

該產業上漲家數2、下跌家數73、平盤家數8。領跌個股訊芯-KY(6451-TW)12日09:04股價下跌8元，報261.0元，跌幅2.97%。

半導體業近5日上漲6.5%，集中市場加權指數上漲3.69%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 半導體業 集中市場加權指數
近一週 +6.5% +3.69%
近一月 +19.05% +11.92%
近三月 +26.38% +17.52%
近六月 +66.2% +39.01%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23885.83-2.07%
訊芯-KY260-3.35%

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