盤後速報 - 老爺知(5704)下週(7月25日)除息1.5元，預估參考價43.1元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06
老爺知(5704-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(7月18日)收盤價44.60元計算，預估參考價為43.1元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
老爺知(5704-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為國際觀光大飯店。住宿、食品、藝品、運動用品、日用品等買賣之經營。育樂、遊樂場之經營(賭博性、色情性電動玩具除外)主要經營業務1。近5日股價上漲0.11%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|44.60
|1.5
|3.36%
|0.0
|2023/07/21
|70.5
|2.22
|3.15%
|0.0
|2022/07/22
|36.7
|1.38
|3.76%
|0.0
|2021/08/23
|33.0
|2.2
|6.67%
|0.0
|2020/07/06
|30.2
|0.8
|2.65%
|0.0
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