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鉅亨速報

盤後速報 - 老爺知(5704)下週(7月25日)除息1.5元，預估參考價43.1元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06

老爺知(5704-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(7月18日)收盤價44.60元計算，預估參考價為43.1元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

老爺知(5704-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為國際觀光大飯店。住宿、食品、藝品、運動用品、日用品等買賣之經營。育樂、遊樂場之經營(賭博性、色情性電動玩具除外)主要經營業務1。近5日股價上漲0.11%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 44.60 1.5 3.36% 0.0
2023/07/21 70.5 2.22 3.15% 0.0
2022/07/22 36.7 1.38 3.76% 0.0
2021/08/23 33.0 2.2 6.67% 0.0
2020/07/06 30.2 0.8 2.65% 0.0

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