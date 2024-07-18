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鉅亨速報

盤後速報 - 杰力(5299)下週(7月25日)除息4.11元，預估參考價111.89元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06

杰力(5299-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.11元。

以今日(7月18日)收盤價116.00元計算，預估參考價為111.89元，息值合計為4.11元，股息殖利率3.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

杰力(5299-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路設計業。功率元件。電源管理積體電路。近5日股價上漲1.29%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 116.00 4.11 3.54% 0.0
2023/07/27 128.5 8.3968 6.53% 0.0
2022/08/01 148.0 11.5856 7.83% 0.0
2021/08/02 242.0 6.4968 2.68% 0.0
2020/08/05 120.0 5.5 4.58% 0.0

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