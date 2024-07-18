盤後速報 - 杰力(5299)下週(7月25日)除息4.11元，預估參考價111.89元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06
杰力(5299-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.11元。
以今日(7月18日)收盤價116.00元計算，預估參考價為111.89元，息值合計為4.11元，股息殖利率3.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
杰力(5299-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路設計業。功率元件。電源管理積體電路。近5日股價上漲1.29%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|116.00
|4.11
|3.54%
|0.0
|2023/07/27
|128.5
|8.3968
|6.53%
|0.0
|2022/08/01
|148.0
|11.5856
|7.83%
|0.0
|2021/08/02
|242.0
|6.4968
|2.68%
|0.0
|2020/08/05
|120.0
|5.5
|4.58%
|0.0
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