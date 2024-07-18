search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 聯德控股-KY(4912)下週(7月25日)除息0.26元，預估參考價113.25元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06

聯德控股-KY(4912-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.26元。

以今日(7月18日)收盤價113.50元計算，預估參考價為113.25元，息值合計為0.26元，股息殖利率0.22%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

聯德控股-KY(4912-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為精密金屬模具設計及生產。五金沖壓件生產。近5日股價下跌1.68%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 113.50 0.255 0.22% 0.0
2024/04/01 123.5 0.773 0.63% 0.0
2023/12/26 81.4 0.828 1.02% 0.0
2023/09/28 84.8 0.064 0.08% 0.0
2023/04/27 70.9 0.5 0.71% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23398.47-1.56%
聯德控股-KY113.5-2.99%

鉅亨贏指標

了解更多

#下降三法

偏弱
聯德KY

79.17%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty