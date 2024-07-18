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鉅亨速報

盤後速報 - 晟銘電(3013)下週(7月25日)除息0.39元，預估參考價125.61元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05

晟銘電(3013-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.39元。

以今日(7月18日)收盤價126.00元計算，預估參考價為125.61元，息值合計為0.39元，股息殖利率0.31%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

晟銘電(3013-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為PC、NB、Server、TV及行動產品等機構件與沖壓、射出、組裝、銷售。精密模具設計製造銷售。近5日股價上漲42.78%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 126.00 0.38559 0.31% 0.0
2023/07/13 40.65 0.3 0.74% 0.0
2021/08/16 13.0 0.3 2.31% 0.0
2020/07/13 13.5 0.3 2.22% 0.0
2019/07/25 15.1 0.3 1.99% 0.0

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