盤後速報 - 晟銘電(3013)下週(7月25日)除息0.39元，預估參考價125.61元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05
晟銘電(3013-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.39元。
以今日(7月18日)收盤價126.00元計算，預估參考價為125.61元，息值合計為0.39元，股息殖利率0.31%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
晟銘電(3013-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為PC、NB、Server、TV及行動產品等機構件與沖壓、射出、組裝、銷售。精密模具設計製造銷售。近5日股價上漲42.78%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|126.00
|0.38559
|0.31%
|0.0
|2023/07/13
|40.65
|0.3
|0.74%
|0.0
|2021/08/16
|13.0
|0.3
|2.31%
|0.0
|2020/07/13
|13.5
|0.3
|2.22%
|0.0
|2019/07/25
|15.1
|0.3
|1.99%
|0.0
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