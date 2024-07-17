盤中速報 - 晟銘電(3013)大漲7%，報130元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:03
晟銘電(3013-TW)17日09:03股價上漲8.5元，報130.0元，漲幅7%，成交14,396張。
晟銘電(3013-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為PC、NB、Server、TV及行動產品等機構件與沖壓、射出、組裝、銷售。精密模具設計製造銷售。
近5日股價上漲33.37%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+17,830 張
- 外資買賣超：+15,340 張
- 投信買賣超：+1,884 張
- 自營商買賣超：+606 張
- 融資增減：-1,631 張
- 融券增減：+1,323 張
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