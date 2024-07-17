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鉅亨速報

盤中速報 - 晟銘電(3013)股價拉至漲停，漲停價133.5元，成交48,456張

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:47

晟銘電(3013-TW)17日09:47上漲12元，股價漲停報133.5元，委買15張、委賣5,022張，成交48,456張。

主要業務為PC、NB、Server、TV及行動產品等機構件與沖壓、射出、組裝、銷售。精密模具設計製造銷售。所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦週邊近5日下跌0.75%。

晟銘電(3013-TW)近5日股價上漲33.37%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+17,830 張
  • 外資買賣超：+15,340 張
  • 投信買賣超：+1,884 張
  • 自營商買賣超：+606 張
  • 融資增減：-1,631 張
  • 融券增減：+1,323 張

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