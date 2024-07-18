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鉅亨速報

盤後速報 - 中鴻(2014)下週(7月25日)除息0.1元，預估參考價22.15元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05

中鴻(2014-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。

以今日(7月18日)收盤價22.25元計算，預估參考價為22.15元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.45%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

中鴻(2014-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼捲、鋼管。近5日股價上漲2.81%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 22.25 0.1 0.45% 0.0
2023/07/26 24.7 0.35 1.42% 0.0
2022/07/26 28.7 2.8 9.76% 0.0
2021/08/26 44.1 0.3 0.68% 0.0
2019/07/25 10.65 0.1 0.94% 0.0

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