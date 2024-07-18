盤後速報 - 中鴻(2014)下週(7月25日)除息0.1元，預估參考價22.15元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05
中鴻(2014-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。
以今日(7月18日)收盤價22.25元計算，預估參考價為22.15元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.45%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
中鴻(2014-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼捲、鋼管。近5日股價上漲2.81%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|22.25
|0.1
|0.45%
|0.0
|2023/07/26
|24.7
|0.35
|1.42%
|0.0
|2022/07/26
|28.7
|2.8
|9.76%
|0.0
|2021/08/26
|44.1
|0.3
|0.68%
|0.0
|2019/07/25
|10.65
|0.1
|0.94%
|0.0
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