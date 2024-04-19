中鴻5月內銷平盤 6月外銷依產品及地區別調整

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-19 18:41

中鴻 (2014-TW) 今 (19) 日宣布，5 月內銷熱軋、冷軋、鍍鋅產品平盤；6 月外銷則依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

總體經濟方面，美國聯準會 (FED) 上修 GDP 成長預測至 2.1%，經濟數據表現保持強勁；4 月 11 日歐洲央行 (ECB) 維持利率不變，但預期即將開始降息，有望帶動商品需求回溫。

另外，4 月 16 日國際貨幣基金 (IMF) 上調今年全球經濟成長預期至 3.2%，加上中國大陸受製造業復甦帶動，第一季 GDP 為 5.3% 優於市場預期，顯示官方聚焦產業提振的政策逐步見效，預計全球經濟穩定復甦態勢不變。

鋼鐵供需方面，中國大陸國統局 3 月份粗鋼產量為 8827 萬噸，同比下降 7.8%，顯示鋼廠生產節奏較去年放緩；4 月 3 日大陸發改委、工信部等部門展開 2024 年粗鋼產量調控工作，以節能降碳、扶優汰劣推動鋼鐵產業結構優化，預計將助力鋼市供需邁向新平衡。