盤後速報 - 中化(1701)下週(7月25日)除息0.5元，預估參考價22.05元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05
中化(1701-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(7月18日)收盤價22.55元計算，預估參考價為22.05元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.22%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
中化(1701-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫藥品、農畜藥品、個人衛生保健用品、醫療儀器之進口、買賣。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|22.55
|0.5
|2.22%
|0.0
|2023/07/25
|25.25
|0.8
|3.17%
|0.0
|2022/07/25
|22.0
|0.9
|4.09%
|0.0
|2021/07/23
|25.15
|1.0
|3.98%
|0.0
|2020/07/23
|24.5
|0.8
|3.27%
|0.0
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