投信近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 08:46
1. 投信累計賣超 5 日的股票
長榮航 (2618-TW)、群創 (3481-TW)、元大金 (2885-TW)、群益證 (6005-TW)、中鋼 (2002-TW)
2. 投信累計賣超 4 日的股票
長榮航 (2618-TW)、群益證 (6005-TW)、中信金 (2891-TW)、元大金 (2885-TW)、中鋼 (2002-TW)
3. 投信累計賣超 3 日的股票
中信金 (2891-TW)、群益證 (6005-TW)、元大金 (2885-TW)、長榮航 (2618-TW)、中鋼 (2002-TW)
4. 投信累計賣超 2 日的股票
中信金 (2891-TW)、群益證 (6005-TW)、元大金 (2885-TW)、中鋼 (2002-TW)、長榮航 (2618-TW)
5. 投信當日 (16) 賣超的股票
群益證 (6005-TW)、元大金 (2885-TW)、中鋼 (2002-TW)、長榮航 (2618-TW)、臺企銀 (2834-TW)
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