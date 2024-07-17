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鉅亨速報

投信近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 08:46

1. 投信累計賣超 5 日的股票
長榮航 (2618-TW)、群創 (3481-TW)、元大金 (2885-TW)、群益證 (6005-TW)、中鋼 (2002-TW)

2. 投信累計賣超 4 日的股票
長榮航 (2618-TW)、群益證 (6005-TW)、中信金 (2891-TW)、元大金 (2885-TW)、中鋼 (2002-TW)

3. 投信累計賣超 3 日的股票
中信金 (2891-TW)、群益證 (6005-TW)、元大金 (2885-TW)、長榮航 (2618-TW)、中鋼 (2002-TW)

4. 投信累計賣超 2 日的股票
中信金 (2891-TW)、群益證 (6005-TW)、元大金 (2885-TW)、中鋼 (2002-TW)、長榮航 (2618-TW)

5. 投信當日 (16) 賣超的股票
群益證 (6005-TW)、元大金 (2885-TW)、中鋼 (2002-TW)、長榮航 (2618-TW)、臺企銀 (2834-TW)
 

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長榮航34.751.16%
群創15.20.33%
元大金32.95-0.15%
群益證23.60.43%
中鋼23.1-1.28%
中信金37.50.40%
臺企銀18.550.54%

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長榮航

58.33%

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