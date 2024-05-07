正瀚Q1獲利4億元創單季歷史新高 EPS 4.08元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-07 19:32

農業生技新藥廠正瀚 (6534-TW) 今 (7) 日公告第一季財報，受惠第一季為北美種植及銷售旺季，帶動第一季營運表現，稅後純益達 4.19 億元，寫下單季歷史新高，每股純益 4.08 元。

正瀚第一季營收 8.25 億元，年增 2.99%；毛利率 87%，年增 2 個百分點；營益率 60%，與去年同期持平。稅後純益 4.19 億元，年增 6.67%。創下單季歷史新高，每股純益 4.08 元。

正瀚指出，第一季為北美種植及銷售旺季，帶動第一季的營收與獲利表現。另外，由於銷售產品組合及原料成本下降，使得毛利率呈現年增。

正瀚專注農業生技新藥的開發，每年投入大量研發費用，創造 7 成以上毛利率，去年推出的 8 項富肽產品，就是具潛力且有競爭力的新品。

此外，正瀚也投資建立無人機隊，可以應用在觀測及提升施作效率，不斷精進各項農業技術，可望接續成為永續成長的強力動能。正瀚表示，在這樣的趨勢下，第一季獲利能力不但保持成長，未來營運表現可期。