大同旗下福華聚焦碳權開發與管理 啟動紅樹林保育

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-10 10:05

福華說明，印尼是全球擁有面積最大的紅樹林國家，紅樹林相較一般樹木具有更高的吸碳能力。根據學研單位研究顯示，紅樹林的「藍碳」碳吸存速率比陸域森林的「綠碳」高出 2-3 倍。但近年因為農漁產業、觀光、都市開發等需求下，紅樹林面積正快速縮減，繼而影響人類生存環境。

福華擁有的 14.4 萬公頃森林位於印尼馬魯古群島。福華聘請紅樹林及沉香復育專家—台灣大學博士陳開憲，由陳開憲博士率團考察該群島中的希藍島 (Pulau Seram) 紅樹林與沉香的復育。

福華資助團隊完成希藍島西部和東部兩塊紅樹林樣地，此外，捐贈當地 Kaibobo 村一套純淨水飲用系統，從勘查水源、掘井、管線配置，讓家家戶戶都有健康的水可用。