大同旗下福華聚焦碳權開發與管理 啟動紅樹林保育
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-10 10:05
大同 (2371-TW) 旗下福華電子 (8085-TW) 近年聚焦碳權開發與管理，擁有印尼 14.4 萬公頃的森林，以及森林碳權開發的權利。福華同時啟動紅樹林的保育及復育，攜手印尼當地開發商與專家學者促進永續發展，加速達到淨零碳排目標。
福華說明，印尼是全球擁有面積最大的紅樹林國家，紅樹林相較一般樹木具有更高的吸碳能力。根據學研單位研究顯示，紅樹林的「藍碳」碳吸存速率比陸域森林的「綠碳」高出 2-3 倍。但近年因為農漁產業、觀光、都市開發等需求下，紅樹林面積正快速縮減，繼而影響人類生存環境。
福華擁有的 14.4 萬公頃森林位於印尼馬魯古群島。福華聘請紅樹林及沉香復育專家—台灣大學博士陳開憲，由陳開憲博士率團考察該群島中的希藍島 (Pulau Seram) 紅樹林與沉香的復育。
福華資助團隊完成希藍島西部和東部兩塊紅樹林樣地，此外，捐贈當地 Kaibobo 村一套純淨水飲用系統，從勘查水源、掘井、管線配置，讓家家戶戶都有健康的水可用。
福華前進印尼森林開發綠碳是以「開創」方式進行，維持森林多樣性是基礎，還需要與當地居民建立生態系統，協助飼養雞、羊，生產羊買雞蛋等「林下經濟」。福華此次資助陳開憲博士團隊進行希藍島紅樹林與沉香復育，也可視為公司即將進行紅樹林碳權開發的起手式。
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