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鉅亨速報

盤中速報 - 太普高(3284)大跌7.68%，報44.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 12:31

太普高(3284-TW)18日12:31股價下跌3.7元，報44.5元，跌幅7.68%，成交908張。

太普高(3284-TW)所屬產業為其他業，主要業務為印刷預塗式平版及鋁版素材。感光呈像用光阻劑,顯影劑。

近5日股價上漲10.55%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-528 張
  • 外資買賣超：-542 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+14 張
  • 融資增減：+46 張
  • 融券增減：+5 張

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