盤中速報 - 太普高(3284)急拉3.55%報46.4元，成交227張
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:08
太普高(3284-TW)近5分K漲速3.55%，15日09:08報46.4元，成交227張，今日漲幅為5.22％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
太普高(3284-TW)近5日股價上漲7.56%，所屬產業為其他業，相關其他類指數下跌0.78%。櫃買市場加權指數下跌0.78%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-144 張
- 外資買賣超：-144 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+101 張
- 融券增減：0 張
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