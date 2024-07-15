盤中速報 - 太普高(3284)大漲7.03%，報47.2元
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:40
太普高(3284-TW)15日09:40股價上漲3.1元，報47.2元，漲幅7.03%，成交652張。
太普高(3284-TW)所屬產業為其他業，主要業務為印刷預塗式平版及鋁版素材。感光呈像用光阻劑,顯影劑。
近5日股價上漲7.56%，櫃買市場加權指數下跌0.78%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-144 張
- 外資買賣超：-144 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+101 張
- 融券增減：0 張
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