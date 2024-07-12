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鉅亨速報

盤中速報 - 太普高(3284)急拉3.15%報45.65元，成交985張

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 12:32

太普高(3284-TW)近5分K漲速3.15%，12日12:32報45.65元，成交985張，今日漲幅為0.11％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

太普高(3284-TW)近5日股價上漲14.43%，所屬產業為其他業，相關其他類指數上漲0.45%。櫃買市場加權指數上漲1.45%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+255 張
  • 外資買賣超：+255 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+26 張
  • 融券增減：0 張

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