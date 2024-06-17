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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：發現金融服務(DFS-US)EPS預估上修至10.25元，預估目標價為139.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-18 08:11

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對發現金融服務(DFS-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.77元上修至10.25元，其中最高估值11.73元，最低估值8.78元，預估目標價為139.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值11.73(11.73)14.7517.22
最低值8.78(8.78)9.7513
平均值10.19(10.14)12.915.06
中位數10.25(9.77)13.0215.35

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值171.09億174.20億182.67億
最低值165.60億159.39億166.35億
平均值168.59億167.06億175.43億
中位數168.79億167.29億176.46億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS9.083.6017.8315.5011.26
營業收入139.90億129.53億127.98億152.02億206.06億

詳細資訊請看美股內頁：
發現金融服務(DFS-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDFS

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