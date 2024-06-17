鉅亨速報 - Factset 最新調查：發現金融服務(DFS-US)EPS預估上修至10.25元，預估目標價為139.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-18 08:11
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對發現金融服務(DFS-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.77元上修至10.25元，其中最高估值11.73元，最低估值8.78元，預估目標價為139.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|11.73(11.73)
|14.75
|17.22
|最低值
|8.78(8.78)
|9.75
|13
|平均值
|10.19(10.14)
|12.9
|15.06
|中位數
|10.25(9.77)
|13.02
|15.35
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|171.09億
|174.20億
|182.67億
|最低值
|165.60億
|159.39億
|166.35億
|平均值
|168.59億
|167.06億
|175.43億
|中位數
|168.79億
|167.29億
|176.46億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|9.08
|3.60
|17.83
|15.50
|11.26
|營業收入
|139.90億
|129.53億
|127.98億
|152.02億
|206.06億
詳細資訊請看美股內頁：
發現金融服務(DFS-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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