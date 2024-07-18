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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估下修至6.17元，預估目標價為63.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:15

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.27元下修至6.17元，其中最高估值8.42元，最低估值4.47元，預估目標價為63.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8.42(8.42)13.189.796.47
最低值4.47(4.47)3.833.915.04
平均值6.25(6.31)7.267.285.76
中位數6.17(6.27)7.177.145.76

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值110.34億114.88億118.14億
最低值94.12億89.41億88.40億
平均值103.33億106.44億105.68億
中位數103.62億108.89億106.80億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.90-23.475.4414.347.90
營業收入70.87億55.80億105.41億143.31億107.32億

詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOVV

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